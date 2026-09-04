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Власти Индии запретили продавать и есть вынесенную паводком из Непала рыбу

Власти Индии запретили продавать и есть вынесенную паводком из Непала рыбу

Власти индийского штата Бихар запретили местным жителям ловить, продавать и есть необычный подвид рыб.

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