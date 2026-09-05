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Аргументы недели

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5 сентября в истории человечества: события, изменившие цивилизацию

5 сентября в истории человечества: события, изменившие цивилизацию

Пятое сентября — рядовая на первый взгляд дата в календаре, но именно в этот день на протяжении веков происходили события, которые меняли облик городов, ход войн, направление технологического прогресса и даже повседневные привычки людей.

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