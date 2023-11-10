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Гражданин Узбекистана незаконно таксовал в Алматы

Гражданин Узбекистана незаконно таксовал в Алматы

Иностранец занимался частным извозом и нарушил миграционное законодательство, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту южной столицы в ходе рейда был выявлен 22-летний гражданин Узбекистана, который оказывал услуги частного извоза пассажиров, не имея разрешения на оказание услуг.

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