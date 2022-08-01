Директор НЭМИ: Тыл - это основа спецоперации на Украине

Руководитель Нового экспертного международного института (НЭМИ) Дмитрий Ефимов констатировал, что тыловое обеспечение играет важнейшую роль в деле реализации российскими Вооруженными силами поставленных в рамках спецоперации на Украине задач.
Руководитель Нового экспертного международного института (НЭМИ) Дмитрий Ефимов констатировал, что тыловое обеспечение играет важнейшую роль в деле реализации российскими Вооруженными силами поставленных в рамках спецоперации на Украине задач.
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