Мировая общественность и СМИ активно обсуждают информацию о предстоящей 15 ноября встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.
СИ ЦЗИНЬПИН – ДЖО БАЙДЕН: УРАВНЕНИЕ ПОЧТИ СО ВСЕМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ
Комментарии
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Natalija Osminina
Обе страны США и Китай попали в западню. Поэтому бессмысленно говорить о равновеликих экономических державах - скорее о равнозавязанных друг на друге. Вся мощь США держалась на оружии, которым они подкрепляли свое право печатать доллары. Перевеса в конвенциальном оружии у США нет, даже гиперзвука нет, а возможности ядерного оружия уравновешиваются таким же арсеналом Китая. Сейчас в баксопечатании наступил естественный предел. А реальной экономики у США нет- поэтому они рассматривают Китай исключительно как жертву, которую надо деиндустриализировать в свою пользу и захватить китайские рынки. Китай же рассматривает США как неизбежного партнера, поскольку вся экономика Китая выросла на Бреттон-Вудской системе. И не только выросла, но и напрямую зависит от жизни Бреттон-Вудской системы, из-за кончины которой и затеяли США все эти войнушки. То есть Китай проиграл в любом случае. Просто отдав себя без боя он своей смертью усилит США, а сопротивляясь, ухлопает США, но выживет сам, хотя и сильно обеднев.
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6 час.
Natalija Osminina
Север Китая замело, сильный ветер и 60 см. снега. Китай был к этому не готов и крыши домов и магазинов-спортзалов рушились на людей от обилия снега. Северный ветер дул с Сибири, образовался гололед, На юге Китая, наоборот наводнения, реки вышли из берегов. Эпичные кадры плывущих целыми колоннами машин с водителями - Шеньжень, Гонконг. Экономика сильно просела в долларовом эквиваленте.
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6 час.
Natalija Osminina
Сейчас Байден будет ставить ультиматум тов.Си- либо он добровольно сдает свои рынки и переносит свои предприятия назад в США, либо...))
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2 час.
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