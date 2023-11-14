СИ ЦЗИНЬПИН – ДЖО БАЙДЕН: УРАВНЕНИЕ ПОЧТИ СО ВСЕМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Natalija Osminina

Обе страны США и Китай попали в западню. Поэтому бессмысленно говорить о равновеликих экономических державах - скорее о равнозавязанных друг на друге. Вся мощь США держалась на оружии, которым они подкрепляли свое право печатать доллары. Перевеса в конвенциальном оружии у США нет, даже гиперзвука нет, а возможности ядерного оружия уравновешиваются таким же арсеналом Китая. Сейчас в баксопечатании наступил естественный предел. А реальной экономики у США нет- поэтому они рассматривают Китай исключительно как жертву, которую надо деиндустриализировать в свою пользу и захватить китайские рынки. Китай же рассматривает США как неизбежного партнера, поскольку вся экономика Китая выросла на Бреттон-Вудской системе. И не только выросла, но и напрямую зависит от жизни Бреттон-Вудской системы, из-за кончины которой и затеяли США все эти войнушки. То есть Китай проиграл в любом случае. Просто отдав себя без боя он своей смертью усилит США, а сопротивляясь, ухлопает США, но выживет сам, хотя и сильно обеднев.