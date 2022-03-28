Daily Moscow

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В Госдуме заявили о потере Киевом последнего шанса сохранить государство

В Госдуме заявили о потере Киевом последнего шанса сохранить государство

В Госдуме заявили о потере Киевом последнего шанса сохранить государство. Как заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, Киев лишился последнего шанса сохранить Украину как государство в ее нынешних границах, пишет РИА Новости.

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