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Девелопер Овечкин: вместо погашения льготной ипотеки выгоднее открыть вклад

Девелопер Овечкин: вместо погашения льготной ипотеки выгоднее открыть вклад

Заемщикам не всегда выгодно досрочно закрывать льготную ипотеку под 6–8% годовых. Если доходность банковского вклада превышает ставку по кредиту, свободные средства разумнее сохранить на депозите, рассказал «Газете.

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