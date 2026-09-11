Глушаков: нестабильная игра «Спартака» усложняет борьбу за чемпионство

«Спартак» после семи туров набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. На данный момент отставание от лидера, краснодарской команды, которая идет на первом месте с 19 очками, составляет шесть баллов.
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