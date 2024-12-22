Царьград
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Царьград

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В Курской области пекло. Враг усилился за сутки: НГШ Герасимов об этом знает?

В Курской области пекло. Враг усилился за сутки: НГШ Герасимов об этом знает?

В Курской области пекло. Противник и не думает сдавать позиции. Цель - продержаться до февраля. Наша цель - выбить врага, и как можно быстрее.

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Комментарии
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Амара Карпова
Стыдно и больно за Курскую область😥😭🙏
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16 час.
АЖ
Александр Жигилий
Смотрите, все провалы с 2022 года и по сей день замыкаются на Начальнике Генерального Штаба- Герасимове! Вопрос- может ли такой &quot;специалист&quot; занимать такую должность в Минобороне!??? Несет ли ответственность перед офицерами, бойцами, народом такой военноначальник? Однозначно -НЕТ!!! А обязан? Обязан! А что Главком не знает об. Этом? Знает, не может не знать..... Увы..... Ю
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14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Жгите их &quot;Солнцепеками&quot;, забрасывайте их ФАБ-3000. Нам они живые на хер не нужны!
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11 час.

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