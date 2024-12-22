В Курской области пекло. Враг усилился за сутки: НГШ Герасимов об этом знает?

АЖ

Александр Жигилий

Смотрите, все провалы с 2022 года и по сей день замыкаются на Начальнике Генерального Штаба- Герасимове! Вопрос- может ли такой "специалист" занимать такую должность в Минобороне!??? Несет ли ответственность перед офицерами, бойцами, народом такой военноначальник? Однозначно -НЕТ!!! А обязан? Обязан! А что Главком не знает об. Этом? Знает, не может не знать..... Увы..... Ю