Средства ПВО сбили над РФ 12 снарядов РСЗО «Ольха» и десятки дронов

Силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 13 мая над регионами России 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха», четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и десятки беспилотников.
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