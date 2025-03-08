За изменениями не угнаться, и пенсии не дождаться: поднятие ИПК отодвигает возможность насобирать их к пенсионному возрасту Ольга БезродняяВ последние годы тема пенсионной системы в России становится все более актуальной.
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