Дельфины продолжают гибнуть: с 15 декабря в районе Анапы и Новороссийска найдено 19 мертвых морских животных

Дельфины продолжают гибнуть: с 15 декабря в районе Анапы и Новороссийска найдено 19 мертвых морских животныхС 15 декабря на побережье найдено 19 дельфинов, смерть которых может быть связана с разливом мазута.
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