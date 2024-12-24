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Живая Кубань

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Дельфины продолжают гибнуть: с 15 декабря в районе Анапы и Новороссийска найдено 19 мертвых морских животных

Дельфины продолжают гибнуть: с 15 декабря в районе Анапы и Новороссийска найдено 19 мертвых морских животных

Дельфины продолжают гибнуть: с 15 декабря в районе Анапы и Новороссийска найдено 19 мертвых морских животныхС 15 декабря на побережье найдено 19 дельфинов, смерть которых может быть связана с разливом мазута.

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