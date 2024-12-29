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Расчет РЗСО «Град» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

Расчет РЗСО «Град» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар пункту управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), скоплению живой силы и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

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