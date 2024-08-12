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Ядерный терроризм по-украински. Запорожская АЭС «впервые получила столь серьёзные повреждения»

Ядерный терроризм по-украински. Запорожская АЭС «впервые получила столь серьёзные повреждения»

11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской атомной электростанции бандеровцы нанесли удары дронами-камикадзе, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций.

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