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Россиянам раскрыли нюансы безвизового въезда в Китай: что важно знать туристам

Россиянам раскрыли нюансы безвизового въезда в Китай: что важно знать туристам

Дипломаты дали совет, как не лишиться свободы в Китае ВЛАДИВОСТОК, 9 июля, ФедералПресс. Российским путешественникам, планирующим визит в Китайскую Народную Республику, стоит серьезно отнестись к местным правовым нормам.

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