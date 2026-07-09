Россиянам раскрыли нюансы безвизового въезда в Китай: что важно знать туристам

Дипломаты дали совет, как не лишиться свободы в Китае ВЛАДИВОСТОК, 9 июля, ФедералПресс. Российским путешественникам, планирующим визит в Китайскую Народную Республику, стоит серьезно отнестись к местным правовым нормам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии