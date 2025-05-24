Обвиняемого в подрыве железной дороги приговорили к 29 годам тюрьмы

Гражданина России и Италии Руслана Сидики (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, второй западный окружной военный суд приговорил к 29 годам лишения свободы.
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