НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Юдонис Хаслем – Дрэймонду Грину: «Ты вел себя как крыса, когда вмазал Пулу, и точно так же по-крысиному ведешь себя сейчас»

Форвард Дрэймонд Грин высказался о недавней стычке между Бэмом Адебайо и Тайлером Хирро , вспомнив инцидент с ударом, который он нанес Джордану Пулу .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии