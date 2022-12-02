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Марочко: после слов фон дер Ляйен о потерях ВСУ в украинской армии выросло число дезертиров

Марочко: после слов фон дер Ляйен о потерях ВСУ в украинской армии выросло число дезертиров

В рядах украинской армии значительно выросло число дезертиров после речи Урсулы фон дер Ляйен, в которой председатель Еврокомиссии упомянула о гибели 100 тысяч солдат и офицеров ВСУ за время проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

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