Марочко: после слов фон дер Ляйен о потерях ВСУ в украинской армии выросло число дезертиров

В рядах украинской армии значительно выросло число дезертиров после речи Урсулы фон дер Ляйен, в которой председатель Еврокомиссии упомянула о гибели 100 тысяч солдат и офицеров ВСУ за время проведения российской спецоперации по защите Донбасса.