Под Орлом перевернулся тягач

18 августа в Орловском муниципальном округе произошло ДТП с участием большегруза. Огромный тягач не смог вписаться в поворот и перевернулся Как рассказали в региональном ГУ МЧС, авария случилась в 8:20 на трассе М-2 Крым.
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