Средний чек на базовый летний гардероб в России составил 22 тысячи рублей

Условный минимальный летний гардероб обходится россиянам в среднем в 22 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами кошелька ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
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