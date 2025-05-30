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Средний чек на базовый летний гардероб в России составил 22 тысячи рублей

Средний чек на базовый летний гардероб в России составил 22 тысячи рублей

Условный минимальный летний гардероб обходится россиянам в среднем в 22 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами кошелька ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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