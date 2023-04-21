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Пение Давы до утра, танцы Алены Водонаевой и выступление группы А’Студио: как прошел день рождения Ольги Серябкиной

Пение Давы до утра, танцы Алены Водонаевой и выступление группы А’Студио: как прошел день рождения Ольги Серябкиной

Ольга Серябкина В минувшую среду нам пришлось быстрее обычного телепортироваться с одного мероприятия на другое, покинуть садовое кольцо, а также коротать время в пробке — все это ради дня рождения верного друга PEOPLETALK, Ольги Серябкиной.

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