Газета "Адыгейская правда" за 22 июня

До самого начала ВОВ наша газета "Адыгейская правда" помогала строить новую жизнь — рассказывала о трудовых подвигах земляков в заводских цехах, на полях и фермах, воспитывала население в патриотическом духе, публикуя материалы об аэроклубе имени М.
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