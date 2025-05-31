Газета "Адыгейская правда" за 22 июня

До самого начала ВОВ наша газета "Адыгейская правда" помогала строить новую жизнь — рассказывала о трудовых подвигах земляков в заводских цехах, на полях и фермах, воспитывала население в патриотическом духе, публикуя материалы об аэроклубе имени М.