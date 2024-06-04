Петербург передает городские помещения для развития социальных учреждений

Всего с начала года городские власти передали в оперативное управление государственным организациям 1095 объектов нежилого фонда Санкт-Петербург продолжает поддерживать и расширять возможности своих социальных организаций.
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