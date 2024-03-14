Имя: Цой Фамилия: Джин-риЧой Джин-ри Имя: Солли Полное имя: Чой Джин-риЧой Джин-ри Национальность: Южнокорейский Родилась: 29 марта 1994 г.
Sulli
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Имя: Цой Фамилия: Джин-риЧой Джин-ри Имя: Солли Полное имя: Чой Джин-риЧой Джин-ри Национальность: Южнокорейский Родилась: 29 марта 1994 г.