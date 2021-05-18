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Новый российский авианосец оценили в 500 млрд рублей

Новый российский авианосец оценили в 500 млрд рублей

Создание таких объектов всегда подразумевает под собой риск подорожания в процессе строительства. Об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов в интервью РИА Новости.

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