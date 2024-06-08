Создатели GRIS показали на Summer Game Fest 2024 геймплейный трейлер своей следующей иг...

Создатели GRIS показали на Summer Game Fest 2024 геймплейный трейлер своей следующей игры NevaГеймерам предлагают погрузиться в эмоциональную и опасную историю, следуя за молодой девушкой по имени Альба и её волком-компаньоном по умирающему миру.