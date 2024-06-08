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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели GRIS показали на Summer Game Fest 2024 геймплейный трейлер своей следующей иг...

Создатели GRIS показали на Summer Game Fest 2024 геймплейный трейлер своей следующей иг...

Создатели GRIS показали на Summer Game Fest 2024 геймплейный трейлер своей следующей игры NevaГеймерам предлагают погрузиться в эмоциональную и опасную историю, следуя за молодой девушкой по имени Альба и её волком-компаньоном по умирающему миру.

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