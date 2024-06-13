Силовики нагрянули к брату иноагента Галкина — причиной визита называют хищения в Минобороны РФ

Это братец Галкина такие несметные богатства приобрел исполняя песни никому неизвестного Д. Синицына?! И как он мог иметь непосредственное отношение к МО, имея в братьях « врага народа», которы с любой табуретки поливает Россию грязью и при этом они имеют тесные контакты. А ФСБ такая дружба не заинтересовала?!

Юрий анин

Вот и Дима влетел, помните как он в 90-е в нашей "десятке" утилизацией вооружения занимался под эгидой МО и ГРАУ, "тогда зелёные" эшелоны шли напрямую со станции Куженкино-1 и все через Прибалтику...и дальше...дальше в Европу...ну а мы по 10 месяцев зарплату не могли получить от МО и ГРАУ...