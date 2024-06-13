Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Представляю, сколько они занесли бабла, что умудрились доехать до кремля. Позорище полиции и Колокольцеву."С этими уродами ...
  • Ed
    Никто не задается вопросом о затоплениях, падающих плотинах, аварии ЖКХ, пожарах протчих видах МЧС забот, чем реально...Попасть в руки к ...
  • Ed
    Да повсюду, и у нас в Крыму ситуация с образованием та же. Нет образования от слова совсем. Ни среднего ни высшего. Т...Попасть в руки к ...

Силовики нагрянули к брату иноагента Галкина — причиной визита называют хищения в Минобороны РФ

Силовики нагрянули к брату иноагента Галкина — причиной визита называют хищения в Минобороны РФ

12 июня прошли обыски в шикарном особняке и офисе Дмитрия Галкина, старшего брата иноагента и супруга Аллы Пугачёвой Максима Галкина*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Это братец Галкина такие несметные богатства приобрел исполняя песни никому неизвестного Д. Синицына?! И как он мог иметь непосредственное отношение к МО, имея в братьях « врага народа», которы с любой табуретки поливает Россию грязью и при этом они имеют тесные контакты. А ФСБ такая дружба не заинтересовала?!
Ответить
9 час.
Юрий анин
Вот и Дима влетел, помните как он в 90-е в нашей &quot;десятке&quot; утилизацией вооружения занимался под эгидой МО и ГРАУ, &quot;тогда зелёные&quot; эшелоны шли напрямую со станции Куженкино-1 и все через Прибалтику...и дальше...дальше в Европу...ну а мы по 10 месяцев зарплату не могли получить от МО и ГРАУ...
Ответить
7 час.
НН
Неизвестно Неизвестно
Это точно....... ((((
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх