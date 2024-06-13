12 июня прошли обыски в шикарном особняке и офисе Дмитрия Галкина, старшего брата иноагента и супруга Аллы Пугачёвой Максима Галкина*.
Силовики нагрянули к брату иноагента Галкина — причиной визита называют хищения в Минобороны РФ
Комментарии
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ninikooo Митусова
Это братец Галкина такие несметные богатства приобрел исполняя песни никому неизвестного Д. Синицына?! И как он мог иметь непосредственное отношение к МО, имея в братьях « врага народа», которы с любой табуретки поливает Россию грязью и при этом они имеют тесные контакты. А ФСБ такая дружба не заинтересовала?!
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9 час.
Юрий анин
Вот и Дима влетел, помните как он в 90-е в нашей "десятке" утилизацией вооружения занимался под эгидой МО и ГРАУ, "тогда зелёные" эшелоны шли напрямую со станции Куженкино-1 и все через Прибалтику...и дальше...дальше в Европу...ну а мы по 10 месяцев зарплату не могли получить от МО и ГРАУ...
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7 час.
НН
Неизвестно Неизвестно
Это точно....... ((((
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5 час.
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