Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • sergmann
    Горько читать такие статейки, это значит у либералов начали открываться глаза, наконец то они, пока ещё еденицы, начи...Пока не поздно
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Тогда ишаки черножопые реально боялись по улицам лазить и наглеть. Нужно больше таких патриотов России именно сейчас.За что лидер росс...
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Политолог обозначил судьбу финансирования Украины при Трампе

Политолог обозначил судьбу финансирования Украины при Трампе

После вступления Трампа в должность президента США финансирование Киевского режима должно сократиться - республиканец обещал прислушиваться к мнению американцев, не желающих платить из своего кармана за непонятную для них страну на другом конце земного шара.

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