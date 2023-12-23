Адвокат Киркорова обвинил Бородина в желании прославиться за счет артиста

Общественник Виталий Бородин, обратившийся в Минкульт с предложением лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за внешнего вида на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, пытается «сделать себе имя» за счет певца, заявил в интервью «Газете.