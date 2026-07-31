В США поддержали КОНКАКАФ в несогласии с коммерческим проектом ФИФА

Федерация футбола США (US Soccer) поддержала позицию Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в отношении коммерческой инициативы Международной федерации футбола (ФИФА), передает пресс-служба организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии