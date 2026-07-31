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Газета.ру

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В США поддержали КОНКАКАФ в несогласии с коммерческим проектом ФИФА

В США поддержали КОНКАКАФ в несогласии с коммерческим проектом ФИФА

Федерация футбола США (US Soccer) поддержала позицию Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в отношении коммерческой инициативы Международной федерации футбола (ФИФА), передает пресс-служба организации.

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