ВС РФ вышли к реке Грузская и близки к перерезанию маршрута Доброполье-Дружковка Российские подразделения продолжают безостановочную наступательную кампанию на целом ряд.
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ВС РФ вышли к реке Грузская и близки к перерезанию маршрута Доброполье-Дружковка Российские подразделения продолжают безостановочную наступательную кампанию на целом ряд.
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