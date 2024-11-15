Первый Avatr 11, ввезенный официально, сфотографировали в России

Об этом свидетельствует снимок, который оказалась в распоряжении «Российской газеты»: на нем запечатлен кроссовер на одной из парковок, и утверждается, что это первый сертифицированный автомобиль, поставленный в страну по официальным каналам.
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