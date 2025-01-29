Магнитогорский проект «Притяжение» получил премию Правительства РФ

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» южноуральский городской парк получит миллион рублей. Топ-10 проектов были в торжественной обстановке награждены в столице за вклад в развитие российской индустрии гостеприимства.
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