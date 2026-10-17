“The Trump administration has moved forward with its effort to return a controversial Confederate statue to Arlington National Cemetery next year,” the Washington Post reports.
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