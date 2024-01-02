Supermassive начала тизерить следующую часть антологии The Dark Pictures – Directive 8020 Supermassive...

Supermassive начала тизерить следующую часть антологии The Dark Pictures – Directive 8020Supermassive Games на протяжении многих лет добилась большого успеха со своими интерактивными играми ужасов, особенно с серией The Dark Pictures Anthology, которая вернется с новой частью, переносящей нас в космос, как показано в последние тизеры… источник.