NordStar сохранит статус базового перевозчика аэропорта Норильска еще на пять лет

Новое соглашение о статусе базового перевозчика аэропорта Норильск продлено на пять лет. NordStar сохранит этот статус благодаря успешному сотрудничеству с аэропортом и Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии