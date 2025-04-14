В Москве осудят подрядчика, укравшего 500 млн при реконструкции тульской базы

В Москве будут судить подрядчика, который подозревается в хищении 500 млн при реконструкции тульской базы 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также при проведении различных работ на авиационных объектах.
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