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Расчет «Града» одним залпом уничтожил спрятанные ВСУ гаубицы М777

Расчет «Града» одним залпом уничтожил спрятанные ВСУ гаубицы М777

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Восток» одним залпом ликвидировал спрятанные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ангаре американские гаубицы М777 на южнодонецком направлении.

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