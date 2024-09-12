Три человека пропали без вести в Охотском море на Сахалине

В Сахалинской области три человека пропали без вести в Охотском море. Сейчас спасатели ищут их. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России в Telgram-канале.
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