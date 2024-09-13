Собянин поддержал проведение Московского финансового форума

В Манеже 18 октября при поддержке правительства Москвы пройдет Московский финансовый форум. Это уникальная площадка, на которой обсуждают вопросы экономической политики и долгосрочной устойчивости финансовой системы страны.
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