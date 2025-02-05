Власти Аргентины запретили операции по смене пола (международное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России) и соответствующей адаптации тела для детей и подростков.