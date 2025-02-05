Политика как он...
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Политика как она есть

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В Аргентине запретили операции по смене пола для несовершеннолетних

В Аргентине запретили операции по смене пола для несовершеннолетних

Власти Аргентины запретили операции по смене пола (международное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России) и соответствующей адаптации тела для детей и подростков.

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