- В прошлом году ее получила достойнейшая женщина, вы ее знаете. Так вот она сказала: «Нет, нет, что вы! Я Нобелевки не заслужила! Есть лишь один человек в мире, кто ее по-настоящему заработал!» Она даже не так сказала.