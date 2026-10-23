- В прошлом году ее получила достойнейшая женщина, вы ее знаете. Так вот она сказала: «Нет, нет, что вы! Я Нобелевки не заслужила! Есть лишь один человек в мире, кто ее по-настоящему заработал!» Она даже не так сказала.
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