В Польше заявили, что власти используют гибель Ту-154 Качиньского в своих целях

Политические элиты Польши должны принять итоги расследования комиссии под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера о крушения самолета Ту-154 в Смоленской области и перестать использовать трагедию как инструмент для достижения своих целей.
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