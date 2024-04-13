Ретро-шутер Phantom Fury получил новый трейлер с обзором игрового процесса в чест...

Ретро-шутер Phantom Fury получил новый трейлер с обзором игрового процесса в честь скорого выходаИздательство 3D Realms и разработчики Slipgate Ironworks представили новый взрывной трейлер Phantom Fury, шутера от первого лица, вдохновленного роуд-муви, с Шелли “Бомба” Харрисон из Ion Fury в главной роли перед выходом долгожданной игры во вторник… источник.