«Мама, дорогая!» — Гарри Галкин довел публику до слез просьбой к Пугачевой

Максим Галкин* и Алла Пугачева с раннего детства приучали своих детей к камере и публичной жизни, поэтому Лиза и Гарри часто бывали на съемках, будь то домашние кадры из семейного архива или полноценная работа на площадке телевизионных шоу.
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