Турецкие рыбаки выловили из Черного моря медвежонка

В Сети появилось видео, на котором турецкие рыбаки вылавливают из Черного моря медвежонка. На опубликованных кадрах двое мужчин пытаются добраться до косолапого с сачком, еще один снимает происходящее на камеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии