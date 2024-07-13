В московском музее «Коломенское» состоится Якутский национальный праздник Ысыах

Московский музей-заповедник «Коломенское» 13 июля станет местом проведения Ысыах — главного национального праздника Якутии, сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.
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