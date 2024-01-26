МИД Китая назвал самую большую угрозу безопасности космоса

США постоянно озвучивают свои теории китайской угрозы в космосе лишь для того, чтобы оправдать расширение своей военной мощи в космическом пространстве, на самом деле они представляют самую большую угрозу безопасности космоса, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.