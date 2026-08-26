Хотела научиться снимать рилсы, а в итоге прославила своего брата

Девушка купила курс по созданию рилсов за 80 тысяч рублей и решила рассказать об этом брату. Его эмоциональная реакция оказалась настолько яркой, что именно он стал главным героем ролика и настоящим мемом.
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