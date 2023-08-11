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Военная прокуратура утвердила обвинение в адрес солдат ВСУ за обстрел жилых домов

Военная прокуратура утвердила обвинение в адрес солдат ВСУ за обстрел жилых домов

Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение в отношении военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины Алексея Борисенко и военнослужащего Дины Шимана за обстрел жилых домов.

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